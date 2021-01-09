В Грузии за сутки выявлено 2058 случаев заражения COVID-19, скончались 22 человека - Минздрав

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 тыс. 58 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 238 тыс. 86, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 537 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 750 человек, за минувшие сутки скончались еще 22 человека.

Число выздоровевших составляет 224 тыс. 718 человек.