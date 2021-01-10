Спасатели в Индонезии извлекают из воды останки погибших и обломки потерпевшего крушение авиалайнера

В Индонезии продолжаются поисковые работы после крушения пассажирского самолета компании Sriwijaya Air севернее Джакарты, передают в воскресенье западные СМИ.

Спасатели извлекают из воды человеческие останки, одежду и личные вещи, а также металлические обломки самолета.

Спустя четыре минуты после вылета из Джакарты в Понтианак на острове Калимантан самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air вошел в крутое пикирование и исчез с радаров, находясь над Яванским морем.

По данным FlightRadar24, когда диспетчеры потеряли контакт с самолетом, он находился на высоте 3350 метров, а затем резко ее потерял до 76 метров. Как выяснилось позднее, незадолго до потери связи с диспетчерами самолет отклонился от курса. Позднее сигнал уловило военное судно, и водолазы обнаружили обломки самолета на глубине 23 метров.

По заявлению властей, все 62 человека на борту, пассажиры и члены экипажа, включая 10 детей, были индонезийцами.

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокие соболезнования в связи с крушением авиалайнера.