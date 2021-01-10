Спасатели в Индонезии извлекают из воды останки погибших и обломки потерпевшего крушение авиалайнера

В Индонезии продолжаются поисковые работы после крушения пассажирского самолета компании Sriwijaya Air севернее Джакарты, передают в воскресенье западные СМИ.
Спасатели извлекают из воды человеческие останки, одежду и личные вещи, а также металлические обломки самолета.
Спустя четыре минуты после вылета из Джакарты в Понтианак на острове Калимантан самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air вошел в крутое пикирование и исчез с радаров, находясь над Яванским морем.
По данным FlightRadar24, когда диспетчеры потеряли контакт с самолетом, он находился на высоте 3350 метров, а затем резко ее потерял до 76 метров. Как выяснилось позднее, незадолго до потери связи с диспетчерами самолет отклонился от курса. Позднее сигнал уловило военное судно, и водолазы обнаружили обломки самолета на глубине 23 метров.
По заявлению властей, все 62 человека на борту, пассажиры и члены экипажа, включая 10 детей, были индонезийцами.
Президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокие соболезнования в связи с крушением авиалайнера.
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