В Кении обнаружили еще 16 разновидностей коронавируса

Ученые из медицинского исследовательского института Кении обнаружили в стране 16 новых разновидностей коронавируса, сообщает в четверг кенийская газета Nation.
Они полностью отличаются от штаммов, выявленных в Великобритании и в ЮАР. Ученые зафиксировали их распространение в восьми округах между июнем и октябрем прошлого года. Всего в стране распространяется 20 разновидностей коронавируса, причем четыре были выявлены еще в марте 2020 года.
По словам доктора Чарльз Аготи из медицинского института, большинство мутаций незначительные и не играют особенной роли. Но один штамм уникален. Его образцы обнаружили в округе Таита-Тавета.
"Вирус с этими изменениями, очевидно, вызвал значительное число заражений в Таите. Мы не видели эту разновидность где-либо еще в мире", - заявил Аготи.
Чтобы прояснить ситуацию с мутацией коронавируса в стране, исследователи планируют секвенировать 400 геномов в разных частях страны в январе и феврале.
С начала пандемии в Кении заразились коронавирусом более 98 тыс. человек, умерли более 1,7 тыс.
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