Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0649 RUR   0.023 GBR   2.3191 TRY   0.2294

Цена на нефть

13.01 $/bbl   WTI 52.91 -0.30 Brent 56.06 -0.52

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 14.01.2021 13:07

В Кении обнаружили еще 16 разновидностей коронавируса

Ученые из медицинского исследовательского института Кении обнаружили в стране 16 новых разновидностей коронавируса, сообщает в четверг кенийская газета Nation.

Они полностью отличаются от штаммов, выявленных в Великобритании и в ЮАР. Ученые зафиксировали их распространение в восьми округах между июнем и октябрем прошлого года. Всего в стране распространяется 20 разновидностей коронавируса, причем четыре были выявлены еще в марте 2020 года.

По словам доктора Чарльз Аготи из медицинского института, большинство мутаций незначительные и не играют особенной роли. Но один штамм уникален. Его образцы обнаружили в округе Таита-Тавета.

"Вирус с этими изменениями, очевидно, вызвал значительное число заражений в Таите. Мы не видели эту разновидность где-либо еще в мире", - заявил Аготи.

Чтобы прояснить ситуацию с мутацией коронавируса в стране, исследователи планируют секвенировать 400 геномов в разных частях страны в январе и феврале.

С начала пандемии в Кении заразились коронавирусом более 98 тыс. человек, умерли более 1,7 тыс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ШТАММЫ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]