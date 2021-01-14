В Азербайджане за сутки зафиксировано 380 новых случаев COVID-19, скончались 14 человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 380 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 226,2 тыс., сообщает республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 474 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 14 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 971.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 213,279 тыс. человек (+1159 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 9 тыс. 950 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 653 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 295,612 тыс. тестов на COVID-19.
Р.Ахмедов
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