Lady Gaga и Дженнифер Лопес выступят на инаугурации Байдена

На инаугурации Джо Байдена на посту президента США 20 января выступят певицы Lady Gaga и Дженнифер Лопес, сообщил в четверг Организационный комитет по подготовке мероприятия.
"Сегодня президентский инаугурационный комитет объявил участников 59-й церемонии инаугурации 20 января, когда Джозеф Байден и Камала Харрис будут приведены к присяге как президент и вице-президент Соединенных Штатов перед Капитолием США", - говорится в пресс-релизе на сайте комитета.
По данным документа, Lady Gaga исполнит национальный гимн США, а Лопес выступит с сольным концертом.
Также в церемонии примут участие поэтесса Аманда Горман, священник Лео О`Донован и пастор Сильвестр Бимэн. Издание Politico сообщает, что О`Донован и Бимэн - друзья семьи Байдена. Кроме того, в церемонии участвует президент "Международной ассоциации местных пожарных 3920" Андреа Холл.
По словам главы инаугурационного комитета Тони Аллена, участники церемонии "представляют четкую картину большого разнообразия нашей великой нации и помогут отдать дань уважения почитаемым временем традициям президентской инаугурации".
Кроме того, Аллен заявил, что выступающие на инаугурации "разделяют непреклонный взгляд избранного президента и вице-президента на (содержание - ИФ) новой главы американской истории".
В день инаугурации также проведут программу "Празднующая Америка", ведущим которой будет актер Том Хэнкс. На программе выступят певица и актриса Деми Ловато, певец Джастин Тимберлейк и музыкант Джон Бон Джови.
Politico напоминает, что в прошлом месяце инаугурационный комитет Байдена рекомендовал общественности не приходить на мероприятие из-за опасений распространения коронавируса COVID-19.
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