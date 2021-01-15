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ТЭК 15.01.2021 11:27

SOCAR поставила в 2020г в Беларусь около 1 млн тонн нефти

Беларусь в 2020 году приобрела у Азербайджана около 1 млн тонн нефти, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«В 2020 году мы отправили Белнефтехиму около 1 млн тонн нефти, в том числе около 720 тыс. тонн азербайджанской, а остальное - неазербайджанской нефти. При этом, здесь не учитываются объемы азербайджанской нефти, приобретенные Белнефтехим у других поставщиков, к примеру у Украины», - сказал Ахмедов.

Он также сообщил, что в январе 2021 года в Беларусь была осуществлена поставка одной партии нефти SOCAR. «Поставка была осуществлена 6 января в объеме 90 тыс. тонн из Супсы. На январь больше поставок не планируется», - сказал Ахмедов.

При этом, он не сообщил какой объем нефти (азербайджанской и неазербайджанской) будет поставлен со стороны SOCAR в Беларусь в 2021 году.

Как сообщалось, SOCAR Trading (дочерняя структура ГНКАР) в марте 2020 года начала поставки нефти белорусскому концерну "Белнефтехим".

Поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал поставки 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.

Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину были возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний в первом квартале 2020 года из-за разногласий в цене. В связи с этим Беларусь начала альтернативный импорт танкерной нефти, осуществлялись поставки из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США.

Н.Аббасова

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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