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Здравоохранение 16.01.2021 12:39

В Азербайджане с начала 2021г идет снижение количества случаев заражения коронавирусом - Оперштаб

Коэффициент заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) в Азербайджане к настоящему времени снизился до 5%, заявила заведующая отделением контроля и профилактики заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Ягут Гараева.

"Разница между числом излечившихся и новых случаев заражения составляет 3-4 раза в пользу первого. Уровень заражения снизился с 31% до 5%. Это очень важно",- сказала Гараева на брифинге Оперштаба в субботу.

По ее словам, в январе по сравнению с декабрем наблюдается тенденция снижения недельного показателя зараженных коронавирусом.

"Если в период 14-20 декабря в Азербайджане было зарегистрировано 26 214 новых заражений, то за период 4-10 декабря число составило 4 386 новых случаев заражения. Количество активных пациентов в стране также сокращается", - отметила она.

По данным на 15 января, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Азербайджане достигло 226 549, общее число жертв - 2 983 человек, выздоровевших - 213 773 человек. В настоящее время на лечении и карантине находятся 9 793 человека, сообщили в штабе.

Всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 302,843 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]