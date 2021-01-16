Пятизвездочный отель сгорел на острове Занзибар

На острове Занзибар в Танзании сгорел пятизвездочный отель TUI Blue Bahari, в котором проживали русские туристы, видео инцидента опубликовано на YouTube.
"Соседний отель начал гореть, ветром за считанные минуты перенеслось на TUI Blue Bahari, сотрудники, туристы тут же всех подняли, сигнализация сработала мгновенно. Нас вывели на безопасное расстояние, охранники не отходили не на шаг, в течении трех часов составили списки и нас отвезли в другой отель", — рассказала одна из российских туристок в комментарии под видео с пожаром.
По словам россиянки, никто из туристов не пострадал, персонал успел вывести всех, прежде чем пожар охватил всю гостиницу. "Огромное спасибо охраннику, он четко действовал, выводил людей. Другие сотрудники поливали здания и двери, вытаскивали, будили людей, туристы кричали, будили тех, кто спал. Все хорошо, никто не пострадал", — добавила она.
Курортный отель TUI Blue Bahari Zanzibar расположен в деревне Пвани-Мчангани, в нескольких шагах от пляжа Кивенгва на северо-восточном побережье Занзибара. Номерной фонд отеля насчитывает 157 комнат. С территории открывается вид на Индийский океан. У отеля более 2,5 тыс. отзывов на Tripadvisor, большинство из них хорошие.
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