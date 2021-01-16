Власти Азербайджана утвердили Стратегию вакцинации от COVID-19 до 2023 года

Премьер-министр Али Асадов в субботу утвердил "Стратегию вакцинации от COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
"Цель стратегии - искоренить широко распространенное в настоящее время заболевание COVID-19 путем вакцинации, тем самым снижая уровень заболеваемости и смертности", - отмечается в документе.
Согласно Стратегии, на первом этапе к вакцинации будут привлечены медработники, лица старше 65 лет, сотрудники правоохранительных органов, участвующие в противоэпидемических мероприятиях.
На втором этапе вакцинацией будут охвачены: лица с высокими медицинскими рисками (страдающими хроническими заболеваниями, такими как диабет, ожирение, гемодиализ, дыхательной системы); лица в возрасте 50 лет и старше, страдающие как минимум одним хроническим заболеванием; работники сферы образования и социальной сферы, постоянные жители соцучреждений, работники центров обслуживания ASAN и DOST, сектора общественного транспорта, операторов и провайдеров телекоммуникаций, а также сотрудники почтового и банковского секторов, находящиеся в прямом контакте с населением; лица, работающие в условиях повышенного риска (в жизненно важных для общества сферах и в значимых областях с наиболее высокой степенью риска - в сферах национальной и региональной безопасности, юстиции, финансах и т. д.).
Оплата вакцин будет производиться за счет средств, собираемых в Фонд поддержки коронавируса Азербайджана. Другие мероприятия по вакцинации будут оплачиваться за счет госбюджета, также могут быть использованы другие финансовые источники, незапрещенные законом.
Ранее сообщалось, что процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане стартует с 18 января 2021 года. В первую очередь этот процесс охватит медработников и займет 1-1,5 недели, а с 1 февраля планируется начать вакцинацию лиц старше 65 лет.
По данным Минздрава, в 2021 году в Азербайджан будет завезено 2 млн доз вакцин, из числа рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, заказаны 4 млн доз вакцины китайской компании Sinovac.
В настоящее время общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Азербайджане составляет 226 951, общее число жертв COVID-19 - 2 998 человек, число выздоровевших - 214 423 человек. В настоящее время на лечении и карантине находятся 9 530 человек.
Н.Аббасова
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