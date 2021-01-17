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Туризм 17.01.2021 15:30

Сингапур ужесточит правила въезда в страну из-за угрозы коронавируса

Власти Сингапура решили ужесточить правила въезда в страну пассажиров, с 25 января все прибывающие должны предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 и медицинскую страховку, сообщает Минздрав республики.

"В связи с появлением новых штаммов коронавируса и ухудшением ситуации с коронавирусом в мире, мы введем дополнительные меры пограничного контроля для всех прибывающих в страну. С 23:59 24 января все прибывающие (включая граждан Сингапура и иностранцев с постоянным видом на жительство) должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии в Сингапур", - говорится в заявлении министерства.

Помимо этого, с 23:59 31 января прибывающие в страну должны приобрести туристическую страховку для возмещения расходов на лечение и госпитализацию в связи с COVID-19 в Сингапуре с минимальным покрытием не менее $22,6 тыс.

Как отметили в Минздраве Сингапура, ранее введенные правила въезда также сохраняются. Так, иностранные граждане или резиденты республики, которые недавно посещали страны или регионы с высоким уровнем риска заражения, должны пройти ПЦР-тест на COVID-19 не ранее, чем за 72 часа до вылета. По прибытии они должны соблюдать двухнедельный карантин с обязательным тестом на COVID-19 по окончании самоизоляции.

"Чтобы ускорить сдачу ПЦР-теста на COVID-19 в аэропорту Сингапура путешественникам настоятельно рекомендуется зарегистрироваться на портале https://safetravel.changiairport.com и внести предоплату за свой тест перед вылетом в страну", - подчеркивает министерство.

Стоимость теста на COVID-19 - $120 (включая НДС).

Ранее авиакомпания Singapore Airlines объявила о возобновлении рейсов в Россию с 20 января.

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Тэги: СИНГАПУР, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПАССАЖИРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]