На Европу обрушились холода, в некоторых районах зафиксированы температурные рекорды

Во многих странах Европы установились низкие температуры, достигающие рекордных значений, сообщает агентство Associated Press.
В некоторых районах Польши температура в ночь на понедельник опустилась до минус 28 градусов по Цельсию - впервые за 11 лет. В Варшаве из-за морозов на двух вокзалах треснули железнодорожные пути, что привело к задержкам в отправлении и прибытии поездов.
В расположенной по соседству с Польшей Чехии зафиксировали самую холодную ночь в этом году, температура держалась на показателе в минус 20 градусов по Цельсию во многих частях страны.
В Германии на выходных снегопад повалил многочисленные деревья и стал причиной увеличения количества ДТП.
Снег выпал в Стамбуле, что практически парализовало движение автотранспорта в этом турецком городе.
На прошлой неделе в Испании установились рекордно низкие температуры, в двух провинциях температура воздуха упала ниже -20 градусов по Цельсию. Холодная погода захватила даже те части страны, где, как правило, тепло и зимой - Валенсию, Барселону, Севилью и Мурсию.
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