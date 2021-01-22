Intel подверглась хакерской атаке и была вынуждена опубликовать отчетность раньше срока

Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей полупроводниковой продукции, стала жертвой хакера, похитившего важную финансовую информацию с ее корпоративного сайта.
В результате этого, компании пришлось опубликовать отчетность за IV квартал в четверг немного раньше запланированного срока.
Хакер получил доступ к дополнительным материалам финансового отчета Intel, в частности, к инфографике, на сайте управления по связям с общественностью, заявил главный финансовый директор компании Джордж Дэвис.
"Мы опубликовали отчетность, как только узнали об этом", - отметил он.
В результате отчет Intel вышел за 6 минут до закрытия фондового рынка. Акции Intel подорожали на 6,46% по итогам торгов в четверг, в том числе, почти на 2% за последние 15 минут торгов. На дополнительных торгах бумаги компании подешевели на 4,7%.
По словам Дэвиса, утечка данных является результатом незаконных действий.
"Мы были уведомлены, что наша инфографика циркулирует внутри компании. Я не думаю, что она была опубликована. Мы продолжаем расследовать это дело", - прокомментировал ситуацию газете Financial Times представитель Intel.
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