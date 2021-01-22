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Intel подверглась хакерской атаке и была вынуждена опубликовать отчетность раньше срока

Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей полупроводниковой продукции, стала жертвой хакера, похитившего важную финансовую информацию с ее корпоративного сайта.

В результате этого, компании пришлось опубликовать отчетность за IV квартал в четверг немного раньше запланированного срока.

Хакер получил доступ к дополнительным материалам финансового отчета Intel, в частности, к инфографике, на сайте управления по связям с общественностью, заявил главный финансовый директор компании Джордж Дэвис.

"Мы опубликовали отчетность, как только узнали об этом", - отметил он.

В результате отчет Intel вышел за 6 минут до закрытия фондового рынка. Акции Intel подорожали на 6,46% по итогам торгов в четверг, в том числе, почти на 2% за последние 15 минут торгов. На дополнительных торгах бумаги компании подешевели на 4,7%.

По словам Дэвиса, утечка данных является результатом незаконных действий.

"Мы были уведомлены, что наша инфографика циркулирует внутри компании. Я не думаю, что она была опубликована. Мы продолжаем расследовать это дело", - прокомментировал ситуацию газете Financial Times представитель Intel.

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Тэги: США, INTEL, ХАКЕР, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]