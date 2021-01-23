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Здравоохранение 23.01.2021 15:47

В Грузии за сутки выявлено около 1 тыс. новых случаев заражения COVID-19, скончалось 16 человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 998 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 252 тыс. 972, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 903 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 38 человек, за минувшие сутки скончалось еще 16 человек.

Число выздоровевших составляет 240 тыс. 629 человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]