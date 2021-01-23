В Грузии за сутки выявлено около 1 тыс. новых случаев заражения COVID-19, скончалось 16 человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 998 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 252 тыс. 972, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 903 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 38 человек, за минувшие сутки скончалось еще 16 человек.

Число выздоровевших составляет 240 тыс. 629 человек.