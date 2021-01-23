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Здравоохранение 23.01.2021 18:51

В странах Балтии выявлено почти 2,4 тыс. новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Литве выявлен 1001 случай заболевания коронавирусом, в Латвии 910 заболевших, в Эстонии - 487.

В Литве за сутки скончались 30 человек, ещё 36 включены в список умерших от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше, сообщает портал Delfi.ru.

Общее число жертв COVID-19 в Литве за все время - 2628 человек.

За прошедшие сутки в Латвии скончался 21 человек с подтверждённым коронавирусом, сообщает агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний.

С момента начала пандемии в Латвии скончались 1097 человек с Covid-19.

За сутки в Эстонии скончались 10 человек. С начала пандемии умерли 368 человек, сообщил в субботу департамент здоровья.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАЛТИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]