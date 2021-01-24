Британское правительство планирует введение карантина для всех прибывающих из стран с высоким уровнем COVID-19

Правительство Великобритании готовится ввести 10-дневный карантин для всех въезжающих из стран с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции, сообщило издание Daily Mail.
В соответствии с планом, который в настоящее время осуждает кабмин, прибывающих из таких стран будут препровождать в выделенные для этих целей отели.
Решение о ведении этих мер, пишет газета, должно быть принято в понедельник.
В свою очередь Тhe Telegraph сообщила, что правительство продлило действие законов о локдауне, чтобы дать местным властям право закрывать пабы, рестораны, магазины и общественные места до 17 июля.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительство не может рассматривать вопрос об ослаблении ограничений при нынешнем высоком уровне заболеваемости до тех пор, пока не будет уверенности в том, что программа вакцинации дает надлежащий эффект.
В Великобритании по данным Минздрава, за минувшие сутки выявлено более 33,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, скончались 1 тыс. 348 человек.
С начала пандемии COVID-19 в стране число инфицированных превысило 3,6 млн, скончались более 97 тыс.
Ранее британский премьер заявил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, возможно, вызывает более высокую летальность среди заболевших, чем первоначальный вариант COVID-19.
"Есть некоторые данные, указывающие, что новый вариант может вызывать более высокую смертность", - сказал он на пресс-конференции. Советник при британском правительстве Патрик Валланс со своей стороны указал, что в случае с британским штаммом этот показатель может быть до 30% выше, чем в случае с "классическим" COVID-19.
Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он считается не более смертоносным, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного быстрее распространяется.
4 января Джонсон объявил о решении ввести уже третий режим самоизоляции на всей территории Англии. Такие меры призваны помочь в борьбе против "британского" штамма коронавируса COVID-19.
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