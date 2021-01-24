В РФ 21,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 491 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 тыс. 127 случаев, умерли за сутки 491 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 21 тыс. 127 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 306 (10,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

По данным оперштаба по выздоровлению за минувшие сутки были выписаны 22 тыс. 445 человек, подтвержден 491 летальный исход.

Москва вновь лидирует по количеству заражений, в столице за сутки зарегистрировано 3 тыс. 069 новых случаев COVID-19, 74 человека скончались, 5 тыс. 117 выписаны по выздоровлению.

Вслед за Москвой по количеству выявлений идут Санкт-Петербург с 2 тыс.929 новыми случаями и Московская область - 1тыс. 134 случая.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн. 719 тыс. 400 случаев (+0,57%) коронавирусной инфекции, 69 тыс. 462 умерших и 3 млн. 131 тыс. 760 выписанных.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В СТОЛИЦЕ И РЕГИОНАХ

По информации оперативного штаба, еще 489 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Нижегородской области, 392 - в Свердловской области, 391 - в Воронежской области, 388 - в Ростовской области, 323 - в Красноярском крае, 299 - в Вологодской области, 297 - в Хабаровском крае, 295 - в Пермском крае, 291 - в Челябинской области, 285 - в Самарской области, 269 - в Карелии, 261 - в Иркутской области, 252 - в Волгоградской области, 250 - в Архангельской области, 249 - в Саратовской области, 241 - в Ставропольском крае, 238 - в Ульяновской области, 226 - в Крыму, 224 - в Ленинградской области, 222 - в Пензенской области, 221 - в Забайкальском крае, 220 - в Приморском крае, 218 - в Омской области, 214 - в Ханты-Мансийском АО, 211 - в Тверской области, 210 - в Мурманской области, 209 - в Кировской области, В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Согласно данным оперштаба о смертности, 61 пациент скончался за сутки в Санкт-Петербурге, 37 - в Московской области, 25 - в Красноярском крае, 20 - в Краснодарском крае, 15 - в Свердловской области, по 14 - в Воронежской области, Нижегородской области. 13 - в Чувашии, по 11 умерших в Ростовской области, Иркутской области. По 10 умерших в Челябинской области, Новосибирской области, Пермском крае, Алтайском крае. По семь летальных случаев в Крыму, Самарской области, Тульской области. По шесть умерших в Омской области, Белгородской области, Владимирской области, Ярославской области, Приморском крае, Ставропольском крае, Севастополе, пять - в Ульяновской области, по четыре - в Коми, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Удмуртии, Оренбургской области, Мурманской области, Волгоградской области. По три летальных исхода в Якутии, Костромской области, Курской области, Липецкой области, Орловской области, Тамбовской области, Вологодской области, Саратовской области, Брянской области, Ивановской области, Забайкальском крае. По два - в Марий Эл, Мордовии, Ханты-Мансийском АО, Бурятии, Курганской области, Карелии, Хабаровском крае. По одному - в Калмыкии, Астраханской области, Пензенской области, Кемеровской области, Амурской области, Еврейской АО, Псковской области.

ТЕСТИРОВАНИЕ

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 99,3 млн тестов на COVID-19, из них 441 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 646 тыс. 587 человек.