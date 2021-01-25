Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 6 человек из-под завалов частного дома, разрушенного в результате взрыва

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 6 человек из-под завала частного жилого дома в городе Хырдалан, разрушенного в результате взрыва, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе ведомства.
«Поисково-спасательная операция продолжается. Из-под завала в частном двухэтажном доме в городе Хырдалан, где в понедельник вечером произошел взрыв, спасено 6 человек», - отметил представитель пресс-службы.
По его словам, поисково-спасательная операция продолжается.
Р.Ахмедов
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