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Происшествия 25.01.2021 23:05

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 6 человек из-под завалов частного дома, разрушенного в результате взрыва

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 6 человек из-под завала частного жилого дома в городе Хырдалан, разрушенного в результате взрыва, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе ведомства.

«Поисково-спасательная операция продолжается. Из-под завала в частном двухэтажном доме в городе Хырдалан, где в понедельник вечером произошел взрыв, спасено 6 человек», - отметил представитель пресс-службы.

По его словам, поисково-спасательная операция продолжается.

Р.Ахмедов

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Тэги: ДОМ, ВЗРЫВ, СПАСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]