Меркель и Байден провели телефонный разговор, обсуждались вопросы пандемии и внешней политики - кабмин ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели в понедельник телефонный разговор, стороны обсудили вопросы пандемии COVID-19 и внешней политики, Меркель пригасила Байдена посетить ФРГ, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
"Канцлер и американский президент согласились в том, что для подавления пандемии коронавируса нужны более активные международные усилия. Канцлер приветствовала в этой связи возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ)", - говорится в заявлении Зайберта, поступившем в "Интерфакс".
Стороны также обсудили внешнеполитические вопросы, "в особенности касающиеся Афганистана и Ирана", а также вопросы торговой политики и политики в сфере климата.
"Канцлер пригласила президента Байдена посетить Германию, как только это позволит ситуация с пандемией", - добавил Зайберт.
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