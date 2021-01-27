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Происшествия 27.01.2021 10:04

Тело азербайджанского моряка, убитого пиратами в Гвинейском заливе, отправлено в Азербайджан

Тело гражданина Азербайджана, убитого пиратами в Гвинейском заливе, в среду утром отправлено на родину самолетом компании «Turkish Airlines» (THY), сообщает агентство «Анадолу».

«Вылетевший из Либревиля (Габон) в Стамбул рейс TK589 компании Turkish Airlines доставил тело гражданина Азербайджана Фармана Исмайлова в Стамбул около 04:30 утра среды. Позднее тело было отправлено в Азербайджан в 07:30 рейсом Стамбул-Баку авиакомпании THY», - отмечает издание, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Как сообщалось, 23 января 2021 года судно «Моцарт» турецкой компании Boden Denizcilik, плавающее под либерийским флагом, подверглось нападению пиратов примерно в 180 милях от побережья Лагоса (Нигерия). По пути из Лагоса в Кейптаун, ЮАР, 15 из 19 членов экипажа были похищены, гражданин Азербайджана погиб. Судно отправилось в порт Габона Порт-Жантиль с тремя членами экипажа.

Убитый был опознан как Фарман Исмайлов, гражданин Азербайджана, 1976 года рождения, работавший вторым инженерном на судне. По данному факту Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Н.Аббасова

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Тэги: МОРЯК, ТЕЛО, ДОСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]