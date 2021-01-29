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Туризм 29.01.2021 12:25

Иностранные туристы в Азербайджане сократили в 2020г операции с банковскими картами на 65,8%

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в 2020 году, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 430,2 млн манатов ($253,1 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с 2019 годом объем проведенных операций сократился на 65,8%, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

При этом в декабре 2020 года иностранные туристы совершили операций с картами на 27,9 млн манатов (спад на 69,9% по сравнению с декабрем 2019 года – ИФ). По сравнению с показателем ноября 2020 года, иностранные туристы в декабре увеличили операции с картами на 4,7 млн манатов.

Турпоток в Азербайджан в 2020 году составил 795,7 тыс. человек, что в 4 раза ниже показателя годом ранее.

По итогам 2019 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 256,8 млн манатов, что на 1,7% меньше чем в 2018 году.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРИСТЫ, КАРТЫ, ОПЕРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]