Иностранные туристы в Азербайджане сократили в 2020г операции с банковскими картами на 65,8%

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в 2020 году, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 430,2 млн манатов ($253,1 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с 2019 годом объем проведенных операций сократился на 65,8%, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

При этом в декабре 2020 года иностранные туристы совершили операций с картами на 27,9 млн манатов (спад на 69,9% по сравнению с декабрем 2019 года – ИФ). По сравнению с показателем ноября 2020 года, иностранные туристы в декабре увеличили операции с картами на 4,7 млн манатов.

Турпоток в Азербайджан в 2020 году составил 795,7 тыс. человек, что в 4 раза ниже показателя годом ранее.

По итогам 2019 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 256,8 млн манатов, что на 1,7% меньше чем в 2018 году.

Х.Насирзаде