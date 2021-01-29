Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0567 RUR   0.0223 GBR   2.3298 TRY   0.2307

Цена на нефть

28.01 $/bbl   WTI 52.34 -0.51 Brent 55.53 -0.28

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 29.01.2021 23:32

Японский премьер твердо намерен провести Олимпиаду в Токио этим летом

Премьер Японии Есихидэ Суга заявил в пятницу, что считает крайне важным провести летнюю Олимпиаду в Токио этим летом, так как это будет символизировать победу человечества над коронавирусом COVID-19.

"Япония проведет Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио этим летом", - пообещал он, выступая на форуме в Давосе.

"Я твердо намерен провести Игры. Они дадут миру надежду и смелось. Это станет символом победы человечества над вирусам, символом единства", - добавил премьер.

Ранее на этой неделе глава МОК Томас Бах заявил, что власти стран должны стремиться вакцинировать от коронавируса COVID-19 как можно больше спортсменов, собирающихся участвовать в летней Олимпиаде 2021 года в Токио.

"Национальным олимпийским комитетам и властям стран нужно постараться, чтобы как можно больше спортсменов получили вакцину", - сказал он на пресс-конференции.

При этом Бах подчеркнул, что вакцина - "это не панацея": она сама по себе не гарантирует успешное проведение Игр.

Бах заверил, что МОК готовится к проведению Олимпиады в столице Японии и не рассматривает вопрос о новом ее переносе сейчас.

Также Бах подчеркнул, что решение о присутствии зрителей на летней Олимпиаде-2020 в Токио, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена на лето 2021 года, пока не принято.

"Я не могу дать ответ на это", - сказал Бах, отвечая на вопрос, может ли МОК обещать, что на Олимпиаде будут зрители.

Бах подчеркнул, что хотел бы видеть болельщиков на соревнованиях в Токио.

"Если это не будет возможно, то мы сконцентрируемся на том, чтобы безопасность для здоровья людей на Играх была нашим главным приоритетом", - отметил глава МОК.

Олимпиада в Токио была запланирована на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год: планируется, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, ПЛАНЫ


Похожие новости


Факел токийской Олимпиады временно помещен в музей Перенесенная Олимпиада в Японии начнется 23 июля 2021 года Новую дату проведения Олимпиады в Токио могут определить уже на этой неделе Абэ: Токио и МОК согласились перенести Олимпиаду в Японии на 2021 год Глава оргкомитета Олимпиады 2020 в Токио допускает возможность переноса Игр Абэ не исключает возможность переноса Олимпийских игр в Токио

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]