Японский премьер твердо намерен провести Олимпиаду в Токио этим летом

Премьер Японии Есихидэ Суга заявил в пятницу, что считает крайне важным провести летнюю Олимпиаду в Токио этим летом, так как это будет символизировать победу человечества над коронавирусом COVID-19.

"Япония проведет Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио этим летом", - пообещал он, выступая на форуме в Давосе.

"Я твердо намерен провести Игры. Они дадут миру надежду и смелось. Это станет символом победы человечества над вирусам, символом единства", - добавил премьер.

Ранее на этой неделе глава МОК Томас Бах заявил, что власти стран должны стремиться вакцинировать от коронавируса COVID-19 как можно больше спортсменов, собирающихся участвовать в летней Олимпиаде 2021 года в Токио.

"Национальным олимпийским комитетам и властям стран нужно постараться, чтобы как можно больше спортсменов получили вакцину", - сказал он на пресс-конференции.

При этом Бах подчеркнул, что вакцина - "это не панацея": она сама по себе не гарантирует успешное проведение Игр.

Бах заверил, что МОК готовится к проведению Олимпиады в столице Японии и не рассматривает вопрос о новом ее переносе сейчас.

Также Бах подчеркнул, что решение о присутствии зрителей на летней Олимпиаде-2020 в Токио, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена на лето 2021 года, пока не принято.

"Я не могу дать ответ на это", - сказал Бах, отвечая на вопрос, может ли МОК обещать, что на Олимпиаде будут зрители.

Бах подчеркнул, что хотел бы видеть болельщиков на соревнованиях в Токио.

"Если это не будет возможно, то мы сконцентрируемся на том, чтобы безопасность для здоровья людей на Играх была нашим главным приоритетом", - отметил глава МОК.

Олимпиада в Токио была запланирована на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год: планируется, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.