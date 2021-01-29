Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0567 RUR   0.0223 GBR   2.3298 TRY   0.2307

Цена на нефть

28.01 $/bbl   WTI 52.34 -0.51 Brent 55.53 -0.28

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 29.01.2021 18:46

Туркменистан первым зарегистрировал вторую российскую вакцину "ЭпиВакКорона"

В Туркменистане прошла процедуру регистрации уже вторая вакцина российского производства - "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, сообщает Туркменское информационное агентство ORIENT со ссылкой на источник в правительстве Туркменистана.

Соответствующее свидетельство выдано Центром регистрации лекарственных средств и государственного контроля при министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Этому предшествовал экспертный анализ фармакологического и фармакопейного комитетов Центра.

После выдачи регистрационного свидетельства на вакцину разрешается закупка и использование этого препарата в Туркменистане для профилактики вирусной инфекции.

"ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в России в октябре 2020 года и прошла пострегистрационные клинические испытания.

Туркменистан стал первой страной после страны-производителя - РФ, где эта вакцина была официально зарегистрирована.

18 января министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало разработанную в НИЦ имени Гамалеи вакцину "Спутник V".

В настоящее время в Ашхабаде находятся представители Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.

Масштабный выпуск вакцины "ЭпиВакКорона", по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, начнется в феврале.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, РОССИЯ, ВАКЦИНА, РЕГИСТРАЦИЯ


Похожие новости


Президент Туркменистана приобретет российский кабриолет Aurus Senat для парадов в своей стране Президент Туркменистана решил купить всю линейку Aurus Бердымухамедов принял в Ашхабаде вице-премьера РФ Чуйченко и замглавы МИД РФ Карасина В Ашхабаде подтвердили возобновление поставок Туркменистаном газа в Россию МТС подала развернутый иск против Туркменистана, увеличила сумму убытка до $1,5 млрд Бердымухамедов на встрече с Лавровым подтвердил стратегический характер отношений между двумя странами - глава МИД республики

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]