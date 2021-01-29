В Туркменистане прошла процедуру регистрации уже вторая вакцина российского производства - "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, сообщает Туркменское информационное агентство ORIENT со ссылкой на источник в правительстве Туркменистана.
Соответствующее свидетельство выдано Центром регистрации лекарственных средств и государственного контроля при министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Этому предшествовал экспертный анализ фармакологического и фармакопейного комитетов Центра.
После выдачи регистрационного свидетельства на вакцину разрешается закупка и использование этого препарата в Туркменистане для профилактики вирусной инфекции.
"ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в России в октябре 2020 года и прошла пострегистрационные клинические испытания.
Туркменистан стал первой страной после страны-производителя - РФ, где эта вакцина была официально зарегистрирована.
18 января министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало разработанную в НИЦ имени Гамалеи вакцину "Спутник V".
В настоящее время в Ашхабаде находятся представители Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.
Масштабный выпуск вакцины "ЭпиВакКорона", по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, начнется в феврале.
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