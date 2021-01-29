Контакты с представителями афганских талибов в Москве могут быть определенным признаком выделения в верхушке движения влиятельной группы, готовой порвать с экстремизмом и приступить к легальной политической деятельности, считает руководитель Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.
"Судя по информации о встречах в Москве, вполне можно допустить, что среди руководства афганских талибов могут быть фигуры, уже готовые четко дистанцироваться от экстремизма и перейти в легальное политическое поле. Эти люди, с одной стороны, настроены на диалог, но с другой стороны не хотят создавать лишний фактор разобщенности внутри верхушки "Талибана", где есть немало фигур, сохраняющих весьма радикальные взгляды, и не собирающихся от них отказываться", - сказал Нессар в пятницу "Интерфаксу".
"Безусловно, контакты такого рода в Москве обозначают положительную тенденцию с точки зрения влияния на ход внутриафганского диалога. Если, на самом деле, часть талибов готовы порвать с экстремизмом, это будет иметь положительное значение для внутренней политической ситуации в Афганистане", - сказал собеседник агентства.
При этом перед Москвой, выступающей в качестве внешнего игрока, способствующего политическому урегулированию в Афганистане, "стоит весьма нелегкая задача определиться с тем, есть ли у части талибов реальные мотивы встать на легальный политический путь, или же подобные контакты представителей "Талибана" в разных столицах являются не более, чем маневрированием для усиления своего влияния в Афганистане, и попыткой навязать свою повестку как Кабулу, так и внешним игрокам", считает эксперт
"При вопросах к представителям талибов о том, поддерживают ли они свободные выборы, в ответ довольно часто - молчание. Та же самая реакция с их стороны и на вопросы о правах женщин в Афганистане. Поэтому очень важно, чтобы для Москвы и других столиц, где готовы оказывать помощь с точки зрения внутриафганского урегулирования, эти моменты были ясны", - сказал Нессар.
По его мнению, состоявшиеся встречи в Москве могут открыть новые возможности для российской стороны и администрации Джо Байдена по взаимодействию на афганском направлении.
"То, что произошло сегодня в Москве, создает очень хорошие возможности для расширения контактов между Москвой и Вашингтоном по афганской тематике. В самые трудные времена российско-американский трек был чуть ли не единственным, или, как минимум, одним из немногих направлений, где между Россией и США фактически не было серьезных разногласий. Будет ли взаимодействие расширено, сейчас в большей мере зависит от американцев", - сказал Нессар.
Представители движения "Талибан" рассчитывают на содействие России в исключение талибов из террористических списков ООН, заявил в пятницу в Москве представитель катарского офиса движения Шер Мохаммад Аббас Станикзай.
"Мы рассчитываем на помощь России в реализации этой договоренности", - сообщил он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Станикзай отметил, что в Москве выступают за вывод талибов из ооновских санкционных списков.
"Мы обсуждали этот вопрос с господином Кабуловым (спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, - "ИФ"), он поддерживает эту идею", - заявил он.
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