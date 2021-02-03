Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0471 RUR   0.0224 GBR   2.3235 TRY   0.2362

Цена на нефть

02.02 $/bbl   WTI 54.76 1.21 Brent 57.46 1.11

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 03.02.2021 15:34

Турция подарила Азербайджану 10 собак-саперов - МЧС

Группа азербайджанских пиротехников, состоящая из 23 человек, успешно прошла спецкурс по разведке и разминированию в Турции, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

«В рамках двустороннего сотрудничества министерство национальной обороны Турции также передало МЧС Азербайджана 10 специально обученных собак-саперов», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в настоящее время ведется подготовка кинологов для отправки в Турцию в рамках повышения их квалификации в соответствующей области с целью привезти этих собак в Азербайджан.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЧС, ТУРЦИЯ, КУРС

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]