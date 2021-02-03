Турция подарила Азербайджану 10 собак-саперов - МЧС

Группа азербайджанских пиротехников, состоящая из 23 человек, успешно прошла спецкурс по разведке и разминированию в Турции, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.
«В рамках двустороннего сотрудничества министерство национальной обороны Турции также передало МЧС Азербайджана 10 специально обученных собак-саперов», - отмечается в сообщении.
Согласно информации, в настоящее время ведется подготовка кинологов для отправки в Турцию в рамках повышения их квалификации в соответствующей области с целью привезти этих собак в Азербайджан.
Х.Насирзаде
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