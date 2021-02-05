Добыча нефти с блока АЧГ в 2020г велась со 127 скважин – BP

Добыча нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в 2020 году осуществлялась со 127 эксплуатационных скважин, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании BP Exploration (Caspian Sea) Limited, являющейся оператором проекта.
"За 2020 год на контрактном блоке было пробурено 11 нефтедобывающих и 2 водонагнетательные скважин. По состоянию на конец декабря в эксплуатации находились 127 нефтедобывающих, 45 - водо- и 8 - газонагнетательных скважин", - отметили в компании.
Как сообщалось, по состоянию на конец сентября 2020 года число нефтедобывающих скважин на блоке АЧГ составляло 124. Таким образом, в IV-ом квартале число скважин увеличилось на 4.
По данным АМОК, в целом за весь период с начала разработки блока АЧГ, суммарная добыча нефти превысила 3,8 млрд баррелей.
Как сообщалось, в 2020 года добычe нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли составила 175 млн баррелей (23,6 млн тонн).
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.
Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.
Н.Аббасова
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