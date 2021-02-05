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Это интересно 05.02.2021 15:49

В Азербайджане в 2020г проведена регистрация свыше 237 тыс. объектов имущества

Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана в 2020 году провела регистрацию 237,45 тыс. объектов недвижимости, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в службе.

Из них 26,6% (63,247 тыс. объектов) прошли первичную регистрацию, 73,4% (174,203 тыс.) - вторичную.

В Службе сообщили, что 35,775 тыс. объектов недвижимости пришлись на частные дома и дачи, 74,533 тыс. - квартиры, 118,534 тыс. - земельные участки, 2,543 тыс. - нежилые здания, 5,368 тыс. - нежилые участки, 637 - имущественные комплексы, 59 - многоэтажные жилые здания.

Первичную регистрацию в Баку в 2020 году прошли 36,682 тыс. объектов недвижимости, в регионах - 26,565 тыс. объектов.

В 2020 году первичную государственную имущественную регистрацию прошли 34,061 тыс. квартир, что на 7,8% больше показателя 2019 года.

Кроме того, в прошлом году проведена техническая инвентаризация и паспортизация 199,637 тыс. объектов недвижимости. Также в 2020 году зарегистрировано 32,693 тыс. ипотечных договоров.

Б.рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НЕДВИЖИМОСТЬ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]