В Азербайджане в 2020г проведена регистрация свыше 237 тыс. объектов имущества

Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана в 2020 году провела регистрацию 237,45 тыс. объектов недвижимости, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в службе.
Из них 26,6% (63,247 тыс. объектов) прошли первичную регистрацию, 73,4% (174,203 тыс.) - вторичную.
В Службе сообщили, что 35,775 тыс. объектов недвижимости пришлись на частные дома и дачи, 74,533 тыс. - квартиры, 118,534 тыс. - земельные участки, 2,543 тыс. - нежилые здания, 5,368 тыс. - нежилые участки, 637 - имущественные комплексы, 59 - многоэтажные жилые здания.
Первичную регистрацию в Баку в 2020 году прошли 36,682 тыс. объектов недвижимости, в регионах - 26,565 тыс. объектов.
В 2020 году первичную государственную имущественную регистрацию прошли 34,061 тыс. квартир, что на 7,8% больше показателя 2019 года.
Кроме того, в прошлом году проведена техническая инвентаризация и паспортизация 199,637 тыс. объектов недвижимости. Также в 2020 году зарегистрировано 32,693 тыс. ипотечных договоров.
Б.рустамбеков
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