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Спорт 05.02.2021 21:52

Расходы американцев на просмотр Супербоула сократятся до $13,9 млрд в 2021 году - исследование

Американцы потратят примерно $13,9 млрд во время просмотра финала чемпионата США по американскому футболу, или Супербоула, говорится в исследовании Национальной федерации ритейлеров (NRF).

Таким образом, расходы существенно снизятся по сравнению с прошлым годом ($17,2 млрд). В 2020 году показатель стал рекордным.

Средние расходы во время просмотра телетрансляции также снизятся - с $88 на человека в 2020 году до $74,55 на человека в 2021 году. Смотреть Супербоул планируют 186,6 млн человек.

Особое внимание во время Супербоула традиционно уделяется рекламе. Крупнейшие компании стараются разместить свои ролики, а стоимость рекламного слота в 2021 году составит около $5,5 млн. Американский производитель пива Budweiser сообщил в январе, что впервые за 37 лет откажется от рекламы и отдаст свой слот кампании в пользу вакцинации.

Традиции празднования Супербоула, который давно превратился из просто мероприятия в подобие национального праздника и стал частью поп-культуры, несколько изменились в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Несмотря на то, что люди обычно предпочитают смотреть игру с друзьями, в этом году только 28% респондентов ответили, что собираются устроить вечеринку или пойти в бар в этот вечер, что является самым низким показателем за всю историю проведения опроса.

Тем не менее, 86% респондентов планируют отправиться за покупками перед мероприятием: 77% собираются купить еды и напитков в честь этого события, ещё 11% приобретут клубную форму или иную атрибутику, а 9% планируют потратить средства на покупку нового телевизора.

Между тем лишь 43% респондентов действительно ждут сам матч, в то время как остальных больше привлекают реклама и шоу во время перерыва (22% и 16% соответственно).

Из-за ограничений максимальное число зрителей на стадионе составит всего лишь 25 тыс. Из этих билетов 7,5 тыс. бесплатно раздадут работникам медицинских учреждений, которые прошли вакцинацию.

В этом году Супербоул пройдет в 55-й раз в истории, в нем встретятся победители двух конференций Национальной футбольной лиги (НФЛ) - "Тампа-Бэй Баканирс" и "Канзас-Сити Чифс".

Матч состоится 8 февраля в 3:30 по Баку. Впервые финал состоится на поле одной из участвующих в нем команд. В этом году, согласно графику, матч будет показывать телеканал CBS.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SUPERBOWL, РАСХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]