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Происшествия 07.02.2021 15:55

В Индии из-за прорыва ледника и последовавшего наводнения погибли не менее 10 человек

Не менее десяти тел погибших извлекли в воскресенье из разлившейся после прорыва ледника реки Даулиганга в штате Уттаракханд на севере Индии, сообщил изданию Hindustan Times представитель местной полиции.

По его словам, вероятно, погибли 100-150 человек, однако пока обнаружены 10 тел.

На месте происшествия работают три группы спасателей, всего около ста человек.

По поступающей с места событий информации, в воскресенье утром река Даулиганга быстро вышла из берегов после прорыва ледника - полностью разрушены гидротехнические сооружения и три моста, которые располагались по течению реки.

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Тэги: ИНДИЯ, ЛЕДНИК, ПРОРЫВ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]