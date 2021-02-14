Число заражений COVID-19 в мире превысило 108,5 млн, число жертв - 2,39 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 108 млн 535 тыс. 739 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 393 тыс. 703, выздоровели более 80 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен 27 млн 574 тыс. 201 инфицированный COVID-19, зафиксировано 484 тыс. 200 летальных исходов, излечились около 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 904 тыс. 940, число скончавшихся - 155 тыс. 642, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 809 тыс. 754 заболевших, из них умерли 238 тыс. 532 человека, вылечились более 8,7 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 308,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 493 человека, Индии - 112, Бразилии - 1 тыс. 118.