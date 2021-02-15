Зарегистрирована первая в мире тест-система для выявления британского штамма COVID-19 - Роспотребнадзор

Эпидемиологи Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма), сообщается в понедельник на сайте надзорного ведомства.
"Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в Российской Федерации (Регистрационное удостоверение № 2021/13517), обладает высокой точностью, что доказали испытания на клинических образцах с подтверждённой мутацией", - заявили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что новая тест-система позволит избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации.
Согласно сообщению на сайте, используя данную технологию, ученые смогут в дальнейшем приступить к разработке реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции).
Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 (британский штамм) была зафиксированная в Великобритании в конце декабря 2020 г. Британский штамм также, как и исходный вирус, распространяется преимущественно воздушно-капельным путём и не вызывает более тяжёлого течения болезни, говорится в сообщении.
"Соответственно, и меры профилактики остаются теми же, которые уже доказали свою эффективность: изоляция инфицированных, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и вакцинация", - подчеркивается в сообщении.
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