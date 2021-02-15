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Здравоохранение 15.02.2021 09:41

Зарегистрирована первая в мире тест-система для выявления британского штамма COVID-19 - Роспотребнадзор

Эпидемиологи Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма), сообщается в понедельник на сайте надзорного ведомства.

"Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в Российской Федерации (Регистрационное удостоверение № 2021/13517), обладает высокой точностью, что доказали испытания на клинических образцах с подтверждённой мутацией", - заявили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что новая тест-система позволит избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации.

Согласно сообщению на сайте, используя данную технологию, ученые смогут в дальнейшем приступить к разработке реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции).

Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 (британский штамм) была зафиксированная в Великобритании в конце декабря 2020 г. Британский штамм также, как и исходный вирус, распространяется преимущественно воздушно-капельным путём и не вызывает более тяжёлого течения болезни, говорится в сообщении.

"Соответственно, и меры профилактики остаются теми же, которые уже доказали свою эффективность: изоляция инфицированных, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и вакцинация", - подчеркивается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ТЕСТ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]