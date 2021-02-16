В Азербайджане с 17 февраля стартовала вакцинация от COVID-19 для лиц в возрасте 50+

В Азербайджане в рамках стратегии борьбы против пандемии коронавируса COVID-19 с 17 февраля 2021 года начался этап вакцинации граждан в возрасте 50 лет и старше, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве здравоохранения.

«С 17 февраля начинается вакцинация граждан в возрасте 50 лет и старше. Желающие пройти вакцинацию должны зарегистрироваться на сайте www.randevu.its.gov.az. Через 28 дней граждане получат вторую дозу вакцины», - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось ранее, вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг.

Азербайджан уже заключил договора на поставку 4 млн доз вакцин различных производителей.

Согласно данным оперштаба при Кабмине Азербайджане, по состоянию на 15 февраля в Азербайджане число зараженных COVID-19 составляет 232,197 тыс. человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции - 226,76 тыс. человек, на лечении и карантине находятся 2 тыс. 254 человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 3183 человека. Всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 506,005 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде