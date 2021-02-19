Европе не надо создавать впечатление, что она проигнорирует нарушение Ираном СВПД - британский министр

Европейским участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не надо создавать впечатление о готовности этих стран мириться с нарушениями Ираном условий сделки, заявил младший министр Британии по делам Ближнего Востока и Северной Африки Джеймс Клеверли.
"Я не думаю, что нам нужно посылать сигнал, будто мы собираемся закрывать глаза на несоблюдение соглашения или будем заметать (эти факты - ИФ) под ковер", - приводят его слова британские СМИ.
"(Ситуация - ИФ) - в руках Ирана, именно он нарушает условия СВПД, именно он может что-то сделать с этим, и ему нужно вновь вернуться к соблюдению соглашения", - добавил он.
Накануне министры иностранных дел ФРГ, Великобритании, Франции и госсекретарь США по итогам переговоров вокруг ситуации с иранским ядерным соглашением выразили заинтересованность в поддержании режима ядерного нераспространения и обеспечении того, чтобы Иран никогда не смог разработать ядерное оружие.
"Евротройка" в составе ФРГ, Великобритании и Франции, а также США выразили обеспокоенность в связи с недавними действиями Ирана по обогащению урана до 20% и производству металлического урана. По их словам, эти действия не имеют оправдания, у них нет гражданского назначения.
Позднее администрация США выразила готовность принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками иранской ядерной сделки. В госдепе пояснили, что согласны принять приглашение ЕС на переговоры всех изначальных участников соглашения по иранскому атому.
Соглашение по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников было заключено в годы президентства в США Барака Обамы. При президенте Дональде Трампе Вашингтон вышел из соглашения, сочтя его невыгодным и несовершенным. В итоге Иран также перестал соблюдать соглашение. Теперь новый президент США Джо Байден готов вернуться к соблюдению договоренностей, но только после того, как это сделает Иран. В Тегеране на такое условие не согласны.
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