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Регион 19.02.2021 17:49

Европе не надо создавать впечатление, что она проигнорирует нарушение Ираном СВПД - британский министр

Европейским участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не надо создавать впечатление о готовности этих стран мириться с нарушениями Ираном условий сделки, заявил младший министр Британии по делам Ближнего Востока и Северной Африки Джеймс Клеверли.

"Я не думаю, что нам нужно посылать сигнал, будто мы собираемся закрывать глаза на несоблюдение соглашения или будем заметать (эти факты - ИФ) под ковер", - приводят его слова британские СМИ.

"(Ситуация - ИФ) - в руках Ирана, именно он нарушает условия СВПД, именно он может что-то сделать с этим, и ему нужно вновь вернуться к соблюдению соглашения", - добавил он.

Накануне министры иностранных дел ФРГ, Великобритании, Франции и госсекретарь США по итогам переговоров вокруг ситуации с иранским ядерным соглашением выразили заинтересованность в поддержании режима ядерного нераспространения и обеспечении того, чтобы Иран никогда не смог разработать ядерное оружие.

"Евротройка" в составе ФРГ, Великобритании и Франции, а также США выразили обеспокоенность в связи с недавними действиями Ирана по обогащению урана до 20% и производству металлического урана. По их словам, эти действия не имеют оправдания, у них нет гражданского назначения.

Позднее администрация США выразила готовность принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками иранской ядерной сделки. В госдепе пояснили, что согласны принять приглашение ЕС на переговоры всех изначальных участников соглашения по иранскому атому.

Соглашение по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников было заключено в годы президентства в США Барака Обамы. При президенте Дональде Трампе Вашингтон вышел из соглашения, сочтя его невыгодным и несовершенным. В итоге Иран также перестал соблюдать соглашение. Теперь новый президент США Джо Байден готов вернуться к соблюдению договоренностей, но только после того, как это сделает Иран. В Тегеране на такое условие не согласны.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРАН, АТОМ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]