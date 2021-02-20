Новая Зеландия начинает кампанию вакцинации от COVID-19 в субботу, Австралия - в понедельник - власти

Министр здравоохранения Новой Зеландии Эшли Блумфилд заявил журналистам в Окленде, что в субботу в стране начинается широкая кампания вакцинации населения страны.
Первые прививки вакциной Pfizer-BioNTech уже были сделаны небольшой группе медицинских работников в пятницу. Первыми вакцинируются люди, имеющие отношение к лечению больных с коронавирусной инфекцией или же те, кто может контактировать с ними, выполняя служебные обязанности, сообщают местные СМИ со ссылками на официальных представителей.
По планам властей, все 5-миллионное население страны должно быть вакцинировано в течение текущего года.
Австралия объявила о начале кампании вакцинации в будущий понедельник. Первыми будут привиты работники так называемых карантинных отелей и медицинский персонал, а также люди преклонного возраста в учреждениях по уходу за престарелыми.
Завершить кампанию вакцинации 25 млн граждан австралийские власти планируют к октябрю.
По официальным данным, за последние сутки в Новой Зеландии и Австралии, несмотря на развитую систему тестирования, не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения COVID-19.
Обе страны входят в топ-10 стран мира по индексу эффективности борьбы с COVID-19. В Австралии с начала пандемии выявлено менее 29 тыс. случаев заражения и 909 смертей, в Новой Зеландии - 26 скончавшихся и 2 тыс. 350 случаев заболевания.
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