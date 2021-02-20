Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0551 RUR   0.023 GBR   2.3729 TRY   0.2435

Цена на нефть

18.02 $/bbl   WTI 60.52 -0.62 Brent 63.93 -0.41

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 20.02.2021 11:35

Новая Зеландия начинает кампанию вакцинации от COVID-19 в субботу, Австралия - в понедельник - власти

Министр здравоохранения Новой Зеландии Эшли Блумфилд заявил журналистам в Окленде, что в субботу в стране начинается широкая кампания вакцинации населения страны.

Первые прививки вакциной Pfizer-BioNTech уже были сделаны небольшой группе медицинских работников в пятницу. Первыми вакцинируются люди, имеющие отношение к лечению больных с коронавирусной инфекцией или же те, кто может контактировать с ними, выполняя служебные обязанности, сообщают местные СМИ со ссылками на официальных представителей.

По планам властей, все 5-миллионное население страны должно быть вакцинировано в течение текущего года.

Австралия объявила о начале кампании вакцинации в будущий понедельник. Первыми будут привиты работники так называемых карантинных отелей и медицинский персонал, а также люди преклонного возраста в учреждениях по уходу за престарелыми.

Завершить кампанию вакцинации 25 млн граждан австралийские власти планируют к октябрю.

По официальным данным, за последние сутки в Новой Зеландии и Австралии, несмотря на развитую систему тестирования, не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения COVID-19.

Обе страны входят в топ-10 стран мира по индексу эффективности борьбы с COVID-19. В Австралии с начала пандемии выявлено менее 29 тыс. случаев заражения и 909 смертей, в Новой Зеландии - 26 скончавшихся и 2 тыс. 350 случаев заболевания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, АВСТРАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]