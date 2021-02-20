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Культура 20.02.2021 20:35

Выход в прокат фильма о Чебурашке перенесли на 2023 год

Первый полнометражный художественный фильм киностудии "Союзмультфильм", главным героем которого станет Чебурашка, может выйти в прокат 1 января 2023 года, а не в 2022 году, как ожидалось ранее, сообщила "Интерфаксу" председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Полнометражный художественный фильм о Чебурашке, который "Союзмультфильм" разрабатывает совместно с кинокомпанией "Yellow, Black and White" планируется к выходу 1 января 2023 года", - сказала Слащева.

Как уточнили агентству в пресс-службе "Союзмультфильма", киностудия будет принимать активное участие в подготовке этого фильма на всех этапах его производства и бережно следить за соответствием образа Чебурашки.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе студии, для "Союзмультфильма" "Чебурашка" станет первым полнометражным художественным игровым фильмом. Персонаж мультгероя будет создан с применением современных компьютерных технологий и интегрирован в фильм методом совмещения Full CG.

По жанру картина будет семейной комедией: сюжет новой истории о Чебурашке сейчас находится в разработке.

Сценарий создают авторы трилогии "Последний Богатырь" во главе с Виталием Шляппо. Режиссёром картины выступит Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний Богатырь"). Как ожидается, съёмки фильма начнутся в этом году.

"Yellow, Black and White" - российская компания, занимающаяся производством телепрограмм, сериалов и кинофильмов, входит в холдинг "Газпром-Медиа".

Ранее ожидалось, что зрители смогут увидеть фильм о Чебурашке в 2022 году.

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Тэги: РОССИЯ, ФИЛЬМ, ЧЕБУРАШКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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