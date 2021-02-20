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Туризм 20.02.2021 18:45

Индия вскоре может открыться для туристов из стран с благополучной эпидобстановкой

Индия вскоре может открыться для туристов из стран с благополучной эпидобстановкой по COVID-19 при условии соблюдения ими правил безопасности, сообщает газета Times of India.

"Министерства внутренних, иностранных дел, здравоохранения, авиации и туризма Индии обсуждают финальную редакцию документа о возобновлении туристических поездок в страну. Предполагается, что сначала визы начнут выдавать туристам из благополучных по COVID-19 стран", - пишет издание.

При этом путешественники будут соблюдать меры безопасности, какие именно - ведомства решают сейчас. В частности, гостям помимо предоставления отрицательного теста на коронавирус или сертификата о вакцинации может понадобиться отбывать карантин.

В марте прошлого года Индия из-за пандемии приостановила выдачу виз иностранцам. Тем не менее, в последние несколько месяцев въезд в страну стал вновь возможен для держателей определенных типов виз. Туристических среди них нет. Россия возобновила авиасообщение со страной 27 января.

"Скорейшего возобновления международного туризма добиваются аэропорты Индии и авиакомпании, поскольку они пострадали больше всех. Внутренний туризм в стране был разрешен несколько месяцев назад, и в настоящее время это единственный, хотя и очень ощутимый спасательный круг для отрасли", - отмечает газета.

Как сообщает Times of India, турбизнес страны сейчас задействован на уровне "ниже среднего". Общая загрузка объектов размещения - 50%. При этом отели в местах отдыха (Гоа, Раджастан и Керала) заполняются на 65-70% благодаря активным путешествиям индийского населения. А городские отели страны загружены на 30-35% из-за слабых деловых поездок.

В докризисном 2019 году Индию посетило около 11 млн иностранных туристов, из них 57% прибыли туда ради отдыха. Среди основных стран-поставщиков туристов - Бангладеш, США, Великобритания, Австралия и Малайзия.

"Международный туризм может вернуться к доковидному уровню через 2-3 года. Хотя страны мира сейчас и начали постепенно ослаблять ограничения, спрос на поездки за границу остается низким", - отмечает издание.

По состоянию на 20 февраля в Индии зарегистрировано 11 млн случаев COVID-19 и 156 тыс. смертей. За исключением нескольких штатов, распространение пандемии в стране удалось взять под контроль.

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Тэги: ИНДИЯ, КОРОНАВИРУС, ТУРИЗМ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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