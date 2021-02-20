Михаил Ефремов этапирован из московского СИЗО в Белгородскую колонию

Осуждённый по делу о смертельном ДТП актёр Михаил Ефремов этапирован из столичного СИЗО-5 в исправительную колонию в Белгородской области после проведения с ним следственных действий, сообщил журналистам в субботу ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
"Сегодня, когда члены ОНК г. Москвы прибыли для осуществления общественного контроля и посещения граждан, находящихся в ФКУ СИЗО-5, выяснилось, что актер Михаил Ефремов этапирован по месту отбывания наказания в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области",- сказал Мельников.
Ефремов был этапирован в Москву в феврале для участия в следственных действиях по делу о даче свидетелями защиты ложных показаний в ходе его судебного разбирательства.
В настоящее время его статус по этому делу - свидетель.
Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет.
Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).
ДТП с участием актера произошло 8 июня 2020 г. на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.
Оккупация русской церкви это зловещее проявление самой отпетой русофобии - депутат Госдумы РФ об арменизации русской церкви в Шуше
Баку и Анкара подписали План действий, включающий 138 пунктов – вице-президент Турции
МЧС Азербайджана и России обезвредили в Карабахе около 900 мин
США могут продолжить препятствовать работе "Северного потока-2" и после его завершения, считают в Госдуме
Итальянские Snam и Saipem договорились о сотрудничестве в области водородной энергетики
Цены на нефть снизились, Brent подешевела до $62,91 за баррель
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе
Дамаск опроверг информацию о планах поставок вакцины от COVID-19 из Израиля
Грузия пока не видит возможности в участии с РФ в переговорах в рамках новых платформ - кандидат на пост главы МИД
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Caspian Energy Club организовал очередной "Online B2G Forum"
«Nar» поделился своим опытом на мероприятии посвященном «Трудоустройству людей с ограниченными возможностями»
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выбери свою Чершенбе»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств