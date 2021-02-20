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Здравоохранение 20.02.2021 23:59

Глава Минздрава Франции не исключил "локдаун" на юге страны, в том числе в Ницце

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в субботу заявил, что на территории департамента Приморские Альпы может быть введен "локдаун" из-за высокой заболеваемости коронавирусом COVID-19.

В ходе поездки в Ниццу, которая входит в состав этого департамента, Веран, среди возможных ограничений, назвал "ужесточение комендантского часа, полный или частичный локдаун".

Он указал, что в Ницце зафиксирован самый высокий по стране показатель прироста новых случаев COVID-19. По его словам, на 100 тыс. жителей приходится по 750 выявленных случаев в сутки. "Другими словами, в среднем в день в Ницце заболевают по 500 человек", - отметил министр.

Веран сообщил, что региональные власти в настоящее время как раз обсуждают возможность введения ограничительных мер и объявят о них к следующей неделе.

В ходе поездки глава Минздрава Франции посетил центр вакцинации в Ницце и пообщался со сотрудниками городской службы здравоохранения, которые выразили надежду на ускорение процесса вакцинации в стране.

Ожидается, что Ницца получит дополнительную партию вакцин от коронавируса к понедельнику "для защиты наиболее уязвимых категорий". Речь идет о 3,5 тыс. доз вакцины Pfizer и нескольких тысячах доз AstraZeneca.

Согласно недавнему опросу для газеты "Фигаро", 61% французов хотели бы вакцинироваться от COVID-19. Для сравнения, этот показатель в середине декабря составлял 40%.

С начала пандемии коронавируса во Франции выявили более 3,5 млн случаев коронавируса, почти 84 тыс. человек скончались впоследствии заражения инфекцией. В настоящее время в стране действует серия ограничительных мер, однако это - не тотальный "локдаун".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИНЗДРАВ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]