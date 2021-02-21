Почти полное исчезновение магнитного поля Земли 42 тыс. лет назад могло привести к вымиранию неандертальцев - исследование

Около 42 тысяч лет назад Земля пережила смену магнитных полюсов, которая совпала с серьезными климатическими изменениями и массовыми вымираниями, считает Международная группа исследователей.

Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета, над исследованием в составе группы под руководством ученых Университета Нового Южного Уэльса и Южно-Австралийского музея работал руководитель мегагранта СПбГУ, эксперт в области изучения солнечно-земных эффектов Евгений Розанов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Климатические изменения, произошедшие 42 тысячи лет назад, ученые называют событием Адамса, а последняя смена магнитных полюсов, произошедшая в середине ледникового периода - около 41-42 тысяч лет назад, - получила название событие Лашамп.

До недавнего времени для ученых оставалась загадкой не только более точная дата смены полюсов, но и то, каким образом это изменение повлияло на климат и жизнь на Земле.

Узнать больше об этой главе из истории планеты климатологам помогло дерево новозеландское каури, ствол которого был обнаружен около двух лет назад в Нортленде, самом северном регионе Новой Зеландии, в отложениях старше 40 тысяч лет.

"Благодаря радиоуглеродному датированию исследователи смогли отследить изменения количества радиоуглерода именно в момент смещения магнитных полюсов, что вместе с данными о возрасте деревьев по всему миру позволило построить климатическую модель того времени и восстановить цепочку экологических событий", - говорится в сообщении.

Ученым удалось выяснить, что тот период был связан с электрическими бурями и частыми полярными сияниями. Из-за миграции полюсов магнитное поле Земли во время события Адамса уменьшалось вплоть до 0-6 % от своей нынешней силы, что заметно ослабило земную защиту от космической радиации. Кроме того, в то время Солнце пережило несколько больших солнечных минимумов, что сделало защитный "экран" еще тоньше. В итоге ионизированный воздух, как отметили исследователи, практически "поджарил" озоновый слой и запустил волну изменения климата на всей планете.

Авторы работы предполагают, что именно с событием Адамса было связано вымирание мегафауны на материковой части Австралии и Тасмании 42 тысячи лет назад.

"В статье высказывается предположение, что оно повлияло на вымирание неандертальцев и широкое распространение наскальной живописи в тот период. Возможно, отмечают ученые, новые условия окружающей среды заставили древних людей искать убежище именно в пещерах. Там первые рисунки сохранились, а на открытых поверхностях - разрушились, создавая впечатление, будто наскальная живопись внезапно возникла 42 000 лет назад", - говорится в пресс-релизе.

Авторы научной статьи обеспокоены тем, что сегодня Северный магнитный полюс тоже смещается, а магнитное поле постепенно ослабевает, что может говорить о повторении сценария прошлого.

Причем из-за того, что атмосфера Земли заполнена углеродом как никогда прежде, последствия такого события могут стать колоссальными: от разрушения электрических и спутниковых сетей до беспрецедентного ускорения изменения климата на планете.