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Здравоохранение 23.02.2021 12:03

В Азербайджане от COVID-19 вакцинировалось 2% населения

В Азербайджане более 200 тыс. человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Минздрав.

«По состоянию на 23 февраля более 200 тыс. человек вакцинированы от COVID-19», - говорится в сообщении.

Население Азербайджана превышает 10 млн человек. Таким образом, от COVID-19 вакцинировалось порядка 2% населения.

Процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане начался 18 января 2021 года.

Процесс вакцинации в стране проходит в рамках утвержденной Стратегии вакцинации на 2021-2022 годы.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНЗДРАВ, ВАКЦИНАЦИЯ, COVID19


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]