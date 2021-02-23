В Азербайджане от COVID-19 вакцинировалось 2% населения

В Азербайджане более 200 тыс. человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Минздрав.
«По состоянию на 23 февраля более 200 тыс. человек вакцинированы от COVID-19», - говорится в сообщении.
Население Азербайджана превышает 10 млн человек. Таким образом, от COVID-19 вакцинировалось порядка 2% населения.
Процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане начался 18 января 2021 года.
Процесс вакцинации в стране проходит в рамках утвержденной Стратегии вакцинации на 2021-2022 годы.
Х.Насирзаде
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