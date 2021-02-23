Самой популярной маркой автомобилей у мужчин-водителей в Москве оказалась KIA

Столичная Госавтоинспекция узнала, какие марки автомобилей являются самыми популярными у мужчин в Москве на основе данных за последние пять лет.

Согласно данным управления, в пятерке самых популярных среди сильного пола марок легковых автомобилей лидируют автомобили KIA, на втором месте - Hyundai, следом Volkswagen. Четвёртое и пятое места в рейтинге заняли Toyota и Nissan.

Согласно сообщению ГИБДД, автомобили этих марок наиболее часто регистрировались мужчинами в подразделениях автоинспекции за последние 5 лет.