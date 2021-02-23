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Социум 23.02.2021 12:11

Самой популярной маркой автомобилей у мужчин-водителей в Москве оказалась KIA

Столичная Госавтоинспекция узнала, какие марки автомобилей являются самыми популярными у мужчин в Москве на основе данных за последние пять лет.

Согласно данным управления, в пятерке самых популярных среди сильного пола марок легковых автомобилей лидируют автомобили KIA, на втором месте - Hyundai, следом Volkswagen. Четвёртое и пятое места в рейтинге заняли Toyota и Nissan.

Согласно сообщению ГИБДД, автомобили этих марок наиболее часто регистрировались мужчинами в подразделениях автоинспекции за последние 5 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МОСКВА, АВТОМОБИЛИ, МАРКИ, ПОПУЛЯРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]