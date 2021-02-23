Азербайджан продлевает действие налоговых льгот на производство, импорт и продажу ряда товаров

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник принял в третьем чтении проект изменений в Налоговый кодекс, сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно изменениям, до 1 января 2022 года продлевается освобождение от НДС ввоза в Азербайджан и реализации зерна, производства и реализации зерновой муки и хлеба.
Кроме этого, до конца 2021 года от НДС освобождается предоставления нерабочих (токсичных) активов банками, утратившими платежеспособность, в рамках мер резолюции и санации в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти, а также представления активов банка в рамках процедуры банкротства.
Помимо этого, до 1 января 2022 года продлевается освобождение от НДС для выполнения работ и оказания услуг на основе договора, заключенного с органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти, юридическими лицами публичного права, созданными от имени государства.
Также до 1 марта 2022 года продлевается освобождение от НДС для производства и продажи отрубей.
Согласно изменениям, правительство также освобождает от НДС на срок до 3 лет - с 1 января 2021 года - импорт станков, оборудования и устройств для производства и переработки золотых и серебряных ювелирных изделий.
Изменения также предусматривают полное освобождение от НДС продажи золота и серебра в виде слитков, монет и гранул.
А.Мамедов
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