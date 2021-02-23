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Здравоохранение 23.02.2021 17:36

В Белоруссии за сутки выявлено 972 случая заражения коронавирусом, девять пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 23 февраля зарегистрировано 280 тыс. 428 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 972 случая против 1 тыс. 144 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 930 пациентов (на 22 февраля - 1 тыс. 921) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что с начала эпидемии в республике выздоровели и выписаны 270 тыс. 289 пациентов (на 22 февраля - 269 тыс. 428), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За сутки выздоровел 861 пациент.

За минувшие сутки выполнено 7367 тестов (на 22 февраля - 9077). Всего в стране проведено 4 млн. 806 тыс. 777 тестов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]