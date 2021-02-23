В Белоруссии за сутки выявлено 972 случая заражения коронавирусом, девять пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 23 февраля зарегистрировано 280 тыс. 428 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 972 случая против 1 тыс. 144 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 930 пациентов (на 22 февраля - 1 тыс. 921) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что с начала эпидемии в республике выздоровели и выписаны 270 тыс. 289 пациентов (на 22 февраля - 269 тыс. 428), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За сутки выздоровел 861 пациент.

За минувшие сутки выполнено 7367 тестов (на 22 февраля - 9077). Всего в стране проведено 4 млн. 806 тыс. 777 тестов.