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АПК 23.02.2021 17:22

Азербайджан в 2020г сократил экспорт яблок на 25,6%, выручку - на 26,4%

Азербайджан в 2020 году экспортировал 72,087 тыс. тонн свежих яблок на $29 млн 500,86 тыс., сообщили "Интерфакс- Азербайджан" в правительстве.

По сравнению с 2019 годом экспорт в количественном выражении сократился на 25,6%, в стоимостном на 26,4%.

Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, в 2020 году в РФ было экспортировано 66,924 тыс. тонн свежих яблок (спад на 24,3%) на сумму $27 млн. 704,97 тыс. (спад на 24,6%). В целом, на РФ пришлось 92,8% экспорта яблок из Азербайджана за 2020 год.

Азербайджан в 2019 году экспортировал 96,892 тыс. тонн яблок на $40 млн 86,15 тыс. Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию - 88,921 тыс. тонн на сумму $36 млн. 767,88 тыс.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЯБЛОКИ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]