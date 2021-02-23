Азербайджан в 2020г сократил экспорт яблок на 25,6%, выручку - на 26,4%

Азербайджан в 2020 году экспортировал 72,087 тыс. тонн свежих яблок на $29 млн 500,86 тыс., сообщили "Интерфакс- Азербайджан" в правительстве.

По сравнению с 2019 годом экспорт в количественном выражении сократился на 25,6%, в стоимостном на 26,4%.

Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, в 2020 году в РФ было экспортировано 66,924 тыс. тонн свежих яблок (спад на 24,3%) на сумму $27 млн. 704,97 тыс. (спад на 24,6%). В целом, на РФ пришлось 92,8% экспорта яблок из Азербайджана за 2020 год.

Азербайджан в 2019 году экспортировал 96,892 тыс. тонн яблок на $40 млн 86,15 тыс. Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию - 88,921 тыс. тонн на сумму $36 млн. 767,88 тыс.

Б.Рустамбеков