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Здравоохранение 24.02.2021 11:05

В Грузии вторые сутки подряд фиксируется свыше 400 новых случаев коронавируса

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 443 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 269 тыс. 438, сообщает в среду грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 493 новых больных за сутки, тогда как 22 февраля было зафиксировано 147 случаев.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 463 человек, за минувшие сутки скончалось еще шесть человек.

Число выздоровевших составляет 263 тыс. 257 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]