В Грузии вторые сутки подряд фиксируется свыше 400 новых случаев коронавируса

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 443 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 269 тыс. 438, сообщает в среду грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 493 новых больных за сутки, тогда как 22 февраля было зафиксировано 147 случаев.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 463 человек, за минувшие сутки скончалось еще шесть человек.

Число выздоровевших составляет 263 тыс. 257 человек.