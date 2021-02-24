В Грузии вторые сутки подряд фиксируется свыше 400 новых случаев коронавируса

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 443 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 269 тыс. 438, сообщает в среду грузинский Минздрав.
Накануне сообщалось о 493 новых больных за сутки, тогда как 22 февраля было зафиксировано 147 случаев.
Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 тыс. 463 человек, за минувшие сутки скончалось еще шесть человек.
Число выздоровевших составляет 263 тыс. 257 человек.
Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана состоится в 2021 году - Чавушоглу
Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана договорились о расширении торгово-экономического сотрудничества
Агросервис проведет диагностику сельхозтехники
Агросервис закупает специальные транспортные средства
AzerGold привлекла Inspectorate International Limited к инспекции аффинажа сплавов с драгметаллами
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
В Эстонии отмечают День независимости без военного парада, президентского приема и публики
Внешняя торговля стран G20 в IV квартале продолжила восстанавливаться - ОЭСР
Минимум семь человек пострадали в ходе столкновений у здания Офиса президента Украины в Киеве
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
ATB CARD - Самая выгодная карта Azer Turk Bank
Депозитная кампания от Yelo Bank
Caspian Energy Club организовал очередной "Online B2G Forum"
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви