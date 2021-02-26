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ТЭК 26.02.2021 18:10

Новая администрация США готова к диалогу по санкциям против "Северного потока 2" - СМИ

Новая администрация США готова к обсуждению вопроса о санкциях в отношении "Северного потока 2", сообщает в пятницу газета Handelsblatt.

В распоряжении издания оказался новый отчет правительства США по санкциям, в котором госсекретарь Энтони Блинкен всего лишь перечислил в отчете 18 компаний, которые вышли из проекта из-за санкционных угроз, хотя противники газопровода надеялись на новые санкции. По информации издания, Блинкен готов к внутриполитическим спорам с тем, чтобы разрешить дилемму вокруг газопровода. Он готов и к "переговорам на высоком уровне" с правительством ФРГ.

В свою очередь правительство ФРГ рассматривает четыре варианта развития событий вокруг "Северного потока 2": снабжение трубы механизмом отключения, временную остановку строительства до завершения переговоров, инвестиционная помощь Украине, которая боится быть отрезанной от европейского энергетического рынка, и продолжение строительства, несмотря на все препоны.

Официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер отказалась в пятницу комментировать информацию о переговорах ФРГ и США по этой теме.

"Мы находимся в регулярном контакте, часто эти разговоры конфиденциальны", - сказала она журналистам в Берлине.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, ГАЗОПРОВОД, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]