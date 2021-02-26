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Экология 26.02.2021 17:37

Азербайджан и ООН запустили трехлетний проект по климату

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджан совместно с Программой развития Организации объединенных наций (ПРООН) начали совместный трехлетний проект по повышению устойчивости Азербайджана к изменению климата.

«Трехлетний проект будет поддерживать правительство Азербайджана в трех приоритетных секторах - водное хозяйство, сельское хозяйство и адаптация прибрежных районов к изменению климата», - говорится в сообщении ПРООН.

Согласно информации, проект будет поддерживать создание институционального, технического и финансового потенциала, предлагая новые инструменты и методы для сбора и распространения данных, а также ознакомительные и обучающие курсы для лиц, принимающих решения, технического персонала и местных сообществ.

Как отметил постоянный представитель ПРООН Алессандро Фракассетти, данный стратегический проект поможет наиболее уязвимым общинам Азербайджана справиться с последствиями изменения климата. Проект позволит людям строить фермы, устойчивые к изменению климата

Кроме того, в настоящее время Минэкологии и ПРООН завершают установку системы капельного орошения для орошения зеленых насаждений вокруг озера Ходжасан и для защиты ресурсов питьевой воды для местного населения.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНЭКОЛОГИИ, ПРООН, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]