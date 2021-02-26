Азербайджан и ООН запустили трехлетний проект по климату

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджан совместно с Программой развития Организации объединенных наций (ПРООН) начали совместный трехлетний проект по повышению устойчивости Азербайджана к изменению климата.
«Трехлетний проект будет поддерживать правительство Азербайджана в трех приоритетных секторах - водное хозяйство, сельское хозяйство и адаптация прибрежных районов к изменению климата», - говорится в сообщении ПРООН.
Согласно информации, проект будет поддерживать создание институционального, технического и финансового потенциала, предлагая новые инструменты и методы для сбора и распространения данных, а также ознакомительные и обучающие курсы для лиц, принимающих решения, технического персонала и местных сообществ.
Как отметил постоянный представитель ПРООН Алессандро Фракассетти, данный стратегический проект поможет наиболее уязвимым общинам Азербайджана справиться с последствиями изменения климата. Проект позволит людям строить фермы, устойчивые к изменению климата
Кроме того, в настоящее время Минэкологии и ПРООН завершают установку системы капельного орошения для орошения зеленых насаждений вокруг озера Ходжасан и для защиты ресурсов питьевой воды для местного населения.
Х.Насирзаде
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