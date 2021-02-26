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Дальнее зарубежье 26.02.2021 22:22

Зеленский благодарит Байдена за позицию по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание присоединения Крыма к России.

"Благодарен Джо Байдену за сильный месседж: Крым - это Украина! Вот для чего нужно настоящее стратегическое партнерство. Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ. Вместе мы стоим, раздельно - падаем", - написал Зеленский на своей странице в Twitterв пятницу.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты не признают "аннексию" Крыма, и будут вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям РФ.

"Мы будем продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за насилие и агрессию на Украине", - говорится в заявлении Байдена, приуроченном к семилетней годовщине присоединения Крыма к России.

Он отметил, что США "никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, США, ЗЕЛЕНСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]