Зеленский благодарит Байдена за позицию по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание присоединения Крыма к России.

"Благодарен Джо Байдену за сильный месседж: Крым - это Украина! Вот для чего нужно настоящее стратегическое партнерство. Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ. Вместе мы стоим, раздельно - падаем", - написал Зеленский на своей странице в Twitterв пятницу.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты не признают "аннексию" Крыма, и будут вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям РФ.

"Мы будем продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за насилие и агрессию на Украине", - говорится в заявлении Байдена, приуроченном к семилетней годовщине присоединения Крыма к России.

Он отметил, что США "никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова".