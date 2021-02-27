Байден намерен привлечь Эр-Рияд к ответственности за нарушения прав человека

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что он предупредил короля Саудовской Аравии Салмана, что "привлечет их к ответственности за нарушения прав человека" в связи с тем, что в отношениях между двумя странами "меняются правила".
"Вчера я разговаривал с королем, а не с наследным принцем. Дал ему понять, что правила меняются, и мы собираемся объявить о значительных изменениях сегодня и в понедельник. Мы собираемся привлечь их к ответственности за нарушения прав человека", - заявил Байден в интервью американской медиакомпании Univision.
Байден добавил, что Эр-Рияд должен обращать внимание на соблюдение прав человека, "если хочет иметь дело с нами".
Как сообщил телеканал CNN, в Управлении директора национальной разведки США полагают, что операцию, в рамках которой в Турции был убит саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, одобрил лично наследный принц Саудовской Аравии.
"Согласно нашей оценке, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман одобрил операцию в Стамбуле (Турция) по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи", - говорится в направленном в Конгресс США докладе разведслужбы США, отрывки из которого приводит CNN.
Байден сказал, что доклад был подготовлен еще при администрации предыдущего президента Дональда Трампа, но она его не опубликовала.
Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил в пятницу о введении визовых ограничений в отношении 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению Вашингтона, имеют отношение к убийству журналиста.
"Президент Байден дал ясно понять, что сотрудничество (с Саудовской Аравией - ИФ) должно отражать американские ценности. В этой связи мы четко заявили о необходимости положить конец экстерриториальным угрозам и нападениям Саудовской Аравии на активистов, диссидентов и журналистов. США не потерпят этого", - заявил глава госдепа.
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