В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 319 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 235,333 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 352 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались пять человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 230.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 229,143 тыс. человек (+161 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 960 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 928 тестов (накануне 7 996 тестов) на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 618,808 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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