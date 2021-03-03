В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 319 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 235,333 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 352 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались пять человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 230.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 229,143 тыс. человек (+161 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 тыс. 960 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 928 тестов (накануне 7 996 тестов) на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 618,808 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде