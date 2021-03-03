В Швеции вооруженный ножом мужчина ранил восьмерых человек

Молодой мужчина напал с ножом на людей в Ветланде на юге Швеции, по меньшей мере, восемь человек ранены, сообщает в среду газета "Афтонбладет" со ссылкой на заявление полиции Швеции.
Жизням раненых ничего не угрожает, отметили в полиции. Часть пострадавших, тем не менее, госпитализировали.
Полиция при задержании открыла огонь и ранила нападавшего, он жив, его также отправили в больницу. Он находится под наблюдением. Однако, его пока не допрашивали, и мотив пока не ясен.
Шведская полиция проводит расследование и не исключает, что речь идет о теракте.
Место нападения оцеплено, полиция патрулирует другие районы города, опрашивает свидетелей.
Инцидент произошел во второй половине дня.
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