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Происшествия 03.03.2021 22:58

В Швеции вооруженный ножом мужчина ранил восьмерых человек

Молодой мужчина напал с ножом на людей в Ветланде на юге Швеции, по меньшей мере, восемь человек ранены, сообщает в среду газета "Афтонбладет" со ссылкой на заявление полиции Швеции.

Жизням раненых ничего не угрожает, отметили в полиции. Часть пострадавших, тем не менее, госпитализировали.

Полиция при задержании открыла огонь и ранила нападавшего, он жив, его также отправили в больницу. Он находится под наблюдением. Однако, его пока не допрашивали, и мотив пока не ясен.

Шведская полиция проводит расследование и не исключает, что речь идет о теракте.

Место нападения оцеплено, полиция патрулирует другие районы города, опрашивает свидетелей.

Инцидент произошел во второй половине дня.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, НАПАДЕНИЕ, РАНЕНЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]